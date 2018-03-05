"Россільгоспнагляд" переніс на 15 березня заборону на ввезення "молочки" з Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Федеральна служба РФ з ветеринарного і фітосанітарного нагляду пересла дату заборони молочних товарів з Республіки Білорусь з 6 березня на 15. Про це сказано в офіційній заяві “Россільгоспнагляду”, передає УНН.
"Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду інформує про те, що тимчасові обмеження на поставки на територію Російської Федерації з території Республіки Білорусь наступної молочної сировини ... вводяться з 15 березня 2018 року", - сказано в повідомленні Россільгоспнагляду.
Відзначимо, заборона стосується молочних продуктів.
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"Партії товарів молочної сировини, що надійшли на тимчасові контрольні ветеринарні пункти, розташовані на російсько-білоруській ділянці кордону, після 15 березня 2018 року буде повернено в Білорусь", - повідомив "Россільгоспнагляд".
Нагадаємо, 26 лютого "Россільгоспнагляд" увів тимчасові обмеження на поставки молока та деяких інших видів білоруської молочної продукції, так як, нібито там були виявлено багато порушень.