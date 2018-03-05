"Россельхознадзор" перенес на 15 марта запрет на ввоз "молочки" из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору пересла дату запрета молочных товаров из Республики Беларусь с 6 марта на 15. Об этом сказано в официальном заявлении "Россельхознадзора", передает УНН.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь следующего молочного сырья... вводятся с 15 марта 2018 года", - сказано в сообщении Россельхознадзора.
Отметим, запрет касается молочных продуктов.
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"Партии товаров молочного сырья, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Беларусь", — сообщил "Россельхознадзор".
Напомним, 26 февраля "Россельхознадзор" ввел временные ограничения на поставки молока и некоторых других видов белорусской молочной продукции, так как, якобы там были выявлено много нарушений.