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"Россельхознадзор" перенес на 15 марта запрет на ввоз "молочки" из Беларуси

"Россельхознадзор" перенес на 15 марта запрет на ввоз "молочки" из Беларуси

Киев  •  УНН

 • 7745 просмотра

КИЕВ. 5 марта. УНН. Федеральная служба РФ по ветеринарному и фитосанитарному надзору пересла дату запрета молочных товаров из Республики Беларусь с 6 марта на 15. Об этом сказано в официальном заявлении "Россельхознадзора", передает УНН.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь следующего молочного сырья... вводятся с 15 марта 2018 года", - сказано в сообщении Россельхознадзора.

Отметим, запрет касается молочных продуктов.

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"Партии товаров молочного сырья, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Беларусь", — сообщил "Россельхознадзор".

Напомним, 26 февраля "Россельхознадзор" ввел временные ограничения на поставки молока и некоторых других видов белорусской молочной продукции, так как, якобы там были выявлено много нарушений.

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