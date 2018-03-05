"Россельхознадзор" перенес на 15 марта запрет на ввоз "молочки" из Беларуси

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует о том, что временные ограничения на поставки на территорию Российской Федерации с территории Республики Беларусь следующего молочного сырья... вводятся с 15 марта 2018 года", - сказано в сообщении Россельхознадзора.

Отметим, запрет касается молочных продуктов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия обвинила Беларусь в поставках украинской молочки под видом своей продукции

"Партии товаров молочного сырья, поступивших на временные контрольные ветеринарные пункты, расположенные на российско-белорусском участке границы, после 15 марта 2018 года будут возвращены в Беларусь", — сообщил "Россельхознадзор".

Напомним, 26 февраля "Россельхознадзор" ввел временные ограничения на поставки молока и некоторых других видов белорусской молочной продукции, так как, якобы там были выявлено много нарушений.