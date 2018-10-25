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Роскомнагляд оштрафує Google

Роскомнагляд оштрафує Google

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Пошуковик Google не виконав російське законодавство в частині підключення до федеральної державної інформаційної системи, що містить перелік заборонених інтернет-ресурсів, і буде оштрафований на суму до 700 тис. рублів (302,7 тис. грн). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Роскомнагляд, передає УНН.

“При здійсненні контролю Роскомнаглядом зафіксований факт невиконання компанією Google обов’язків по підключенню до федеральної державної інформаційної системи. Роскомнаглядом будуть вжиті заходи реагування відповідно до КоАП РФ”, — повідомили в прес-службі.

Зазначається, що раніше Роскомнагляд вже направляв у компанію вимогу про підключення до федеральної державної інформаційної системи.

“За невиконання цих вимог для юридичних осіб передбачена адміністративна відповідальність — штраф у розмірі від 500 до 700 тис. рублів”, — повідомили у відомстві.

Зазначається, що, відповідно до статті 15.8 федерального закону “Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації”, який діє на території РФ, оператори пошукових систем зобов’язані виключити з пошукової видачі заблоковані в Росії інтернет-ресурси.

Як повідомляв УНН, раніше компанія Google оскаржила рішення ЄК оштрафувати її на 4,34 млрд доларів.

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