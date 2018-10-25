Роскомнагляд оштрафує Google

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Пошуковик Google не виконав російське законодавство в частині підключення до федеральної державної інформаційної системи, що містить перелік заборонених інтернет-ресурсів, і буде оштрафований на суму до 700 тис. рублів (302,7 тис. грн). Про це йдеться в повідомленні прес-служби Роскомнагляд, передає УНН.