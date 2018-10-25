Роскомнадзор оштрафует Google
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Поисковик Google не выполнил российское законодательство в части подключения к федеральной государственной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов, и будет оштрафован на сумму до 700 тыс. рублей (302,7 тыс. грн). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Роскомнадзора, передает УНН.
"При осуществлении контроля Роскомнадзором зафиксирован факт невыполнения компанией Google обязанностей по подключению к федеральной государственной информационной системе. Роскомнадзором будут приняты меры реагирования в соответствии с КоАП РФ", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что ранее Роскомнадзор уже направлял в компанию требование о подключении к федеральной государственной информационной системе.
"За невыполнение этих требований для юридических лиц предусмотрена административная ответственность - штраф в размере от 500 до 700 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что в соответствии со статьей 15.8 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", который действует на территории РФ, операторы поисковых систем обязаны исключить из поисковой выдачи заблокированные в России интернет-ресурсы.
Как сообщал УНН, ранее компания Google обжаловала решение ЕК оштрафовать ее на 4,34 млрд долларов.