Росію знов закликали вплинути на бойовиків з ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія має застосувати свої важелі впливу на так звані "ДНР" та "ЛНР" для дотримання людських прав та миру на Сході України. Про це заявив під час брифінгу в Києві міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн, передає кореспондент УНН.
"Росія має вжити заходів, застосувати свої важелі впливу на так звані "народні республіки Донецька і Луганська" для того, щоб там встановилось праволаддя і дотримання людських прав", - заявив міністр.
Він також наголосив, що визнання російської анексії Криму ніколи не буде.
"Ми виступаємо за звільнення всіх заручників і за їхнє повернення в Україну. І також ми виступаємо за те, щоб було допущено правозахисників до всієї території України, що включає також і Крим", - зазначив Ассельборн.
Нагадаємо, раніше Сполучені Штати закликали Росію виконувати взяті на себе зобов’язання у межах нормандського формату і вплинути на підконтрольних бойовиків, аби вони припинили воєнні дії.
Крім того, канцлер Німеччини Ангела Меркель раніше особисто закликала президента Росії Володимира Путіна використати свій вплив на сепаратистів на Донбасі для припинення насильства.
Як повідомляв УНН, за словами прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Путін має вплив на "керівництво" ОРДЛО.