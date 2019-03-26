Росію знов закликали вплинути на бойовиків з ОРДЛО

КИЇВ. 26 березня. УНН. Росія має застосувати свої важелі впливу на так звані "ДНР" та "ЛНР" для дотримання людських прав та миру на Сході України. Про це заявив під час брифінгу в Києві міністр закордонних та європейських справ Великого Герцогства Люксембург Жан Ассельборн, передає кореспондент УНН.