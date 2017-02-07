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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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А.Меркель закликала В.Путіна вплинути на бойовиків Донбасу

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови закликала президента Росії Володимира Путіна використати свій вплив на сепаратистів на Донбасі для припинення насильства. Про це повідомив прес-секретар уряду Німеччини у Берліні Штеффен Зайберт, передає УНН з посиланням на DW.

А.Меркель закликала В.Путіна вплинути на бойовиків Донбасу

Він зазначив, що В.Путін і А.Меркель у розмові висловили надію, що бойові дії на Донбасі найближчим часом завершаться.

“З цією метою канцлерка ФРН звернулась до російського президента з тим, щоб він використав свій вплив на сепаратистів”, — повідомив Ш.Зайберт.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель під час телефонної розмови обговорили загострення ситуації на Донбасі.

Зокрема, сторони домовились передбачити найближчим часом контакти міністрів закордонних справ і помічників лідерів в “нормандському форматі”, а потім продовжити обговорення ситуації на вищому рівні.

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