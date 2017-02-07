А.Меркель призвала В.Путина повлиять на боевиков Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора призвала президента России Владимира Путина использовать свое влияние на сепаратистов на Донбассе для прекращения насилия. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт, передает УНН со ссылкой на DW.
Он отметил, что В.Путин и А.Меркель в беседе выразили надежду, что боевые действия на Донбассе в ближайшее время завершатся.
"С этой целью канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов", - сообщил Ш.Зайберт.
Напомним, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Донбассе.
В частности, стороны договорились предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне.