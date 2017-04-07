Росію закликали вжити заходів для зупинки залякування бойовиками спостерігачів ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Під час зустрічі в Мінську у нормандському форматі на рівні дипломатичних радників лідерів України, Німеччини, Франції та Росії, сторони закликали Росію вжити усіх необхідних заходів з метою припинення залякування бойовиками спостерігачів СММ ОБСЄ, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Окремий наголос було зроблено на забезпеченні безпечних умов діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі та надання безперешкодного доступу до всіх окупованих територій. Російську сторону закликали вжити усіх необхідних заходів з метою припинення залякування бойовиками спостерігачів Місії. Наголошувалося, що СММ повинна мати усі можливості для повноцінного виконання свого мандату”, — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, вчора Мінську пройшла зустріч помічників глав держав “нормандської четвірки”.