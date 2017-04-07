Росію закликали вжити заходів для зупинки залякування бойовиками спостерігачів ОБСЄ

“Окремий наголос було зроблено на забезпеченні безпечних умов діяльності СММ ОБСЄ на Донбасі та надання безперешкодного доступу до всіх окупованих територій. Російську сторону закликали вжити усіх необхідних заходів з метою припинення залякування бойовиками спостерігачів Місії. Наголошувалося, що СММ повинна мати усі можливості для повноцінного виконання свого мандату”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, вчора Мінську пройшла зустріч помічників глав держав “нормандської четвірки”.