Россию призвали принять меры для остановки запугивания боевиками наблюдателей ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время встречи в Минске в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России стороны призвали Россию принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей СММ ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе и предоставление беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям. Российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей Миссии. Отмечалось, что СММ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, вчера Минске прошла встреча помощников глав государств "нормандской четверки".