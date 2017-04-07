Россию призвали принять меры для остановки запугивания боевиками наблюдателей ОБСЕ

"Отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе и предоставление беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям. Российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей Миссии. Отмечалось, что СММ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, вчера Минске прошла встреча помощников глав государств "нормандской четверки".