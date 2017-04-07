Россию призвали принять меры для остановки запугивания боевиками наблюдателей ОБСЕ

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 66275 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108339 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166183 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 121918 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119841 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114244 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105381 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107315 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103771 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157312 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Россию призвали принять меры для остановки запугивания боевиками наблюдателей ОБСЕ

Россию призвали принять меры для остановки запугивания боевиками наблюдателей ОБСЕ

Киев  •  УНН

 • 9525 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время встречи в Минске в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России стороны призвали Россию принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей СММ ОБСЕ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.

"Отдельный акцент был сделан на обеспечении безопасных условий деятельности СММ ОБСЕ на Донбассе и предоставление беспрепятственного доступа ко всем оккупированным территориям. Российскую сторону призвали принять все необходимые меры с целью прекращения запугивания боевиками наблюдателей Миссии. Отмечалось, что СММ должна иметь все возможности для полноценного выполнения своего мандата", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, вчера Минске прошла встреча помощников глав государств "нормандской четверки".

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