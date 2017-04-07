Росію у Мінську закликали розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі - АП

“Україна, Німеччина та Франція закликали Росію розблокувати процес звільнення заручників на Донбасі, зокрема напередодні Великодніх свят. Вчергове було підкреслено, що звільнення заручників потребує невідкладного вирішення”, — сказано у повідомленні.

Крім того, українська сторона наголосила, що останні кроки Росії та підтримуваних нею бойовиків на Донбасі, зокрема фактична експропріація українських підприємств та визнання незаконних документів, суперечать мінським домовленостям та загрожують усьому процесу врегулювання.

Як повідомляв УНН, вчора Мінську пройшла зустріч помічників глав держав “нормандської четвірки”.