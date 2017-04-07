Россию в Минске призвали разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе - АП

"Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе, в частности накануне Пасхальных праздников. В очередной раз было подчеркнуто, что освобождение заложников требует безотлагательного решения", - говорится в сообщении.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что последние шаги России и поддерживаемых ею боевиков на Донбассе, в частности фактическая экспроприация украинских предприятий и признание незаконных документов, противоречащих минским договоренностям и угрожают всему процессу урегулирования.

Как сообщал УНН, вчера Минске прошла встреча помощников глав государств "нормандской четверки".