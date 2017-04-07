Россию в Минске призвали разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе - АП
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Во время встречи в Минске в нормандском формате на уровне дипломатических советников лидеров Украины, Германии, Франции и России, стороны призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе, в частности накануне Пасхальных праздников, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
"Украина, Германия и Франция призвали Россию разблокировать процесс освобождения заложников на Донбассе, в частности накануне Пасхальных праздников. В очередной раз было подчеркнуто, что освобождение заложников требует безотлагательного решения", - говорится в сообщении.
Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что последние шаги России и поддерживаемых ею боевиков на Донбассе, в частности фактическая экспроприация украинских предприятий и признание незаконных документов, противоречащих минским договоренностям и угрожают всему процессу урегулирования.
Как сообщал УНН, вчера Минске прошла встреча помощников глав государств "нормандской четверки".