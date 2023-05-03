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росію та білорусь не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

росію та білорусь не запросили на коронацію Чарльза ІІІ

Київ • УНН

 • 1713545 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. росію, білорусь та ще кілька країн не запросили на коронацію Чарльза ІІІ. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

Як повідомляється, Британія не надавала запрошень на церемонію коронації короля Чарльза ІІІ лідерам росії, білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.

Зазначається, шо на коронацію були запрошені глави держав з інших країн, з якими Великобританія має дипломатичні стосунки, а також представники британських королівств і заморських територій.

Запрошення також були надіслані високопоставленим дипломатам, а не главам держав Північної Кореї та Нікарагуа.

Нагадаємо

Коронація Чарльза включатиме запрошення громадськості присягнути на вірність королю.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Список гостей на коронацію короля Чарльза: хто приїде, а хто ні

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