росію та білорусь не запросили на коронацію Чарльза ІІІ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. росію, білорусь та ще кілька країн не запросили на коронацію Чарльза ІІІ. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Як повідомляється, Британія не надавала запрошень на церемонію коронації короля Чарльза ІІІ лідерам росії, білорусі, Ірану, М'янми, Сирії, Афганістану та Венесуели.
Зазначається, шо на коронацію були запрошені глави держав з інших країн, з якими Великобританія має дипломатичні стосунки, а також представники британських королівств і заморських територій.
Запрошення також були надіслані високопоставленим дипломатам, а не главам держав Північної Кореї та Нікарагуа.
Нагадаємо
Коронація Чарльза включатиме запрошення громадськості присягнути на вірність королю.
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