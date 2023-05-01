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Список гостей на коронацію короля Чарльза: хто приїде, а хто ні

Список гостей на коронацію короля Чарльза: хто приїде, а хто ні

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 травня. УНН. Як повідомив Букінгемський палац у понеділок, понад 2200 осіб відвідають коронацію британського короля Чарльза, у тому числі міжнародні представники із 203 країн, а також громадські та благодійні працівники, передає УНН.

Деталі

У суботу, 6 травня, у коронації в Вестмінстерському абатстві візьмуть участь лауреати Нобелівської премії, релігійні представники, глави держав та міністри закордонних справ, йдеться у заяві палацу.

На додаток до цих гостей, 400 молодих людей, які представляють благодійні організації, зможуть спостерігати за коронаційною службою та процесіями із церкви Святої Маргарити поряд з абатством, йдеться у заяві.

Повний список гостей ще не оприлюднений, але попередні підтвердження свідчать, що в коронації візьмуть участь представники дев'яти європейських монархій: королівські сім'ї Бутану, Йорданії, Тонга та Таїланду, король маорі із Нової Зеландії, імператорський будинок Японії, а також колишні королівські будинки Болгарії, Румунії та Греції.

Першим іноземним членом королівської родини, який підтвердив свою присутність, став принц Монако Альбер II, до якого приєднається його дружина, принцеса Шарлен. Присутні будуть також король Іспанії Феліпе VI та королева Летиція, а до короля Швеції Карла XVI Густава приєднається його дочка кронпринцеса Вікторія. Крім того, представники наступного покоління – король Нідерландів Віллем-Олександр та королева Максима, які привезуть на прийом напередодні коронації свою доньку та спадкоємницю принцесу Катарину-Амалію.

Королева Данії Маргрете II, яка нещодавно перенесла операцію на спині, не буде присутня, а натомість її представлятимуть син і невістка, наслідний принц Фредерік і наслідна принцеса Мері. Короля та королеву Норвегії представлятимуть кронпринц Хокон та кронпринцеса Метте-Маріт. Імператор Японії Нарухіто також посилає свого представника: свого брата, наслідного принца Фуміхіто.

На знак важливості цієї події на коронації також буде присутній Король Драконів Бутану. Серед останніх, хто підтвердив присутність, - король Йорданії Абдалла II та його дружина королева Ранія.

Організатори не надсилали запрошення лідерам деяких країн, з якими у Великої Британії натягнуті чи призупинені дипломатичні відносини: росія, білорусь та Іран. З Північної Кореї запросили "лише когось на рівні посла". Незважаючи на протести деяких британських законодавців, президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва заявив, що прийняв запрошення на коронацію.

Палац постійно публікує подробиці коронації Чарльза, яка має бути меншою за масштабом, ніж коронація його матері, королеви Єлизавети, в 1953 році, але все ж ряснітиме пишністю, відображаючи традиції, що налічують 1000 років.

Додамо

Згідно з веб-сайтом королівської родини, на церемонії коронації королеви Єлизавети, яка також відбулася у Вестмінстерському абатстві, було понад 8200 гостей. Єлизавета померла у вересні минулого року у віці 96 років.

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