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Список гостей на коронацию короля Карла: кто приедет, а кто нет

Список гостей на коронацию короля Карла: кто приедет, а кто нет

Киев • УНН

 • 697224 просмотра

КИЕВ. 1 мая. УНН. Как сообщил Букингемский дворец, более 2200 человек посетят коронацию британского короля Карла, в том числе международные представители из 203 стран, а также общественные и благотворительные работники, передает УНН.

Детали

В субботу, 6 мая, в коронации в Вестминстерском аббатстве примут участие лауреаты Нобелевской премии, религиозные представители, главы государств и министры иностранных дел, говорится в заявлении дворца.

В дополнение к этим гостям, 400 молодых людей, представляющих благотворительные организации, смогут наблюдать за коронационной службой и процессиями из церкви Святой Маргариты рядом с аббатством, говорится в заявлении.

Полный список гостей еще не обнародован, но предварительные подтверждения свидетельствуют, что в коронации будут принимать участие представители девяти европейских монархий: королевские семьи Бутана, Иордании, Тонга и Таиланда, король Маори из Новой Зеландии, императорский дом Японии, а также бывшие королевские дома Болгария, Румыния и Греция.

Первым иностранным членом королевской семьи, подтвердившим свое присутствие, стал принц Монако Альбер II, к которому присоединится его супруга, принцесса Шарлен. Присутствовать будут также король Испании Фелипе VI и королева Летиция, а к королю Швеции Карлу XVI Густаву присоединится его дочь кронпринцесса Виктория. Кроме того, представители следующего поколения – король Нидерландов Виллем-Александр и королева Максима, которые привезут на прием накануне коронации свою дочь и наследную принцессу Катарину-Амалию.

Королева Дании Маргрете II, которая недавно перенесла операцию на спине, не будет присутствовать, а ее будут представлять сын и невестка, наследный принц Фредерик и наследная принцесса Мэри. Короля и королеву Норвегии будут представлять кронпринц Хокон и кронпринцесса Мэтте-Марит. Император Японии Нарухито также посылает своего представителя: своего брата, наследного принца Фумихито.

В знак важности этого события в коронации также будет присутствовать Король Драконов Бутана. Среди последних, кто подтвердил присутствие – король Иордании Абдалла II и его жена королева Рания.

Организаторы не посылали приглашения лидерам некоторых стран, с которыми в Великобритании натянуты или приостановлены дипломатические отношения: россия, беларусь и Иран. Из Северной Кореи пригласили "только кого-нибудь на уровне посла". Несмотря на протесты некоторых британских законодателей, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва заявил, что принял приглашение на коронацию.

Дворец постоянно публикует подробности коронации Карла, которая должна быть меньше по масштабу, чем коронация его матери, королевы Елизаветы, в 1953 году, но все же будет изобиловать великолепием, отражая традиции, насчитывающие 1000 лет.

Добавим

Согласно веб-сайту королевской семьи, на церемонии коронации королевы Елизаветы, также состоявшейся в Вестминстерском аббатстве, было более 8200 гостей. Елизавета скончалась в сентябре прошлого года в возрасте 96 лет.

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