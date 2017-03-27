Російському генералу повідомили підозру в співпраці з терористами "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Генерал-майору Олексію Завізьону повідомили про підозру у співпраці з терористичною організацією "ДНР", передає УНН з посиланням на прес-службу ГПУ.
О.Завізьон обґрунтовано підозрюється у тому, що він у період з лютого по липень 2015 року контролював забезпечення на території Донецької і Луганської областей щоденного ведення підпорядкованими незаконними озброєними підрозділами обстрілів позицій сил АТО та вчинення збройних нападів на військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань і правоохоронних органів.
Внаслідок таких дій загинуло не менше 3 тисяч і поранено понад 8 тисяч військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань, залучених до проведення АТО, тимчасово окуповано райони Донецької і Луганської областей та завдано значних матеріальних збитків державі Україна.
Підозрюваний оголошений у розшук, готується клопотання про надання дозволу на затримання для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, бойовики на Донеччині за тиждень затримали 16 дезертирів.