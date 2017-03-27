Российскому генералу сообщили подозрение в сотрудничестве с террористами "ДНР"

О.Завизьон обоснованно подозревается в том, что он в период с февраля по июль 2015 контролировал обеспечения на территории Донецкой и Луганской областей ежедневного ведения подчиненными незаконными вооруженными подразделениями обстрелов позиций сил АТО и совершение вооруженных нападений на военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и правоохранительных органов.

В результате таких действий погибло не менее 3 тысяч и ранено свыше 8 тысяч военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению АТО, временно оккупированы районы Донецкой и Луганской областей и нанесен значительный материальный ущерб государству Украина.

Подозреваемый объявлен в розыск, готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание для рассмотрения ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, боевики в Донецкой области за неделю задержали 16 дезертиров.