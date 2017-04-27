Російському актору К.Сафонову заборонили в'їзд в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Російському актору Кирилу Сафонову заборонили в'їзд в Україну. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Мені закрили в'їзд в Україну. Шкода, я люблю цю країну. Ну, значить так треба", - написав К.Сафонов.
Як повідомляв УНН, Міністр культури Євген Нищук заявив, що міжвідомча комісія за участю представників СБУ, Нацради ТБ, представників медіакомпаній веде перегляд списків російських діячів культури, заборонених в Україні.