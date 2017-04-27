Российскому актеру К.Сафонову запретили въезд в Украину

"Мне закрыли въезд в Украину. Жаль, я люблю эту страну. Ну, значит так надо", - написал К.Сафонов.

Как сообщал УНН, министр культуры Евгений Нищук заявил, что межведомственная комиссия с участием представителей СБУ, Нацсовета ТВ, представителей медиакомпаний ведет просмотр списков российских деятелей культуры, запрещенных в Украине.