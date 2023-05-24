Російського вченого звинуватили у видачі секретів Китаю - Reuters

ukru
Ексклюзив
05:38 • 8886 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 279127 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 376406 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 309321 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 343804 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 307319 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 223387 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 206991 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 165566 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 540956 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
 м/с
97 %
745 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

На Хмельниччині 4 роки тюрми отримав чоловік, який ухилявся від служби через помилку в прізвищі на повістці

30 березня, 21:59 • 14285 перегляди
Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

Президент Фінляндії пропонує Трампу встановити дедлайн припинення вогню в Україні

30 березня, 22:55 • 17809 перегляди
Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

Україна атакувала Кримський міст ракетами ATACMS влітку 2024 всупереч позиції США - NYT

01:13 • 27798 перегляди
Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

Трамп погрожує Зеленському через угоду щодо корисних копалин

01:32 • 26069 перегляди
Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

Нічний російський обстріл Харкова: шість влучань в Київському районі

04:23 • 24097 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 398225 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 540937 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 573622 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 570506 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 470163 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Робітник" зі Стейтемом лідирує

06:27 • 2791 перегляди
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 207167 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 376372 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 176875 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 167659 перегляди
Актуальне
Російського вченого звинуватили у видачі секретів Китаю - Reuters

Російського вченого звинуватили у видачі секретів Китаю - Reuters

Київ • УНН

 • 530231 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. Директора провідного російського наукового інституту, заарештованого за підозрою в державній зраді разом з двома іншими експертами з гіперзвукових ракетних технологій, звинувачують у передачі секретів Китаю, повідомили Reuters дві людини, знайомі з цією справою, інформує УНН.

Деталі

Джерела повідомили, що голову Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки ім. Християновича (ITAM) Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї у 2017 році.

56-річний чоловік наполягає на своїй невинності і на тому, що інформація, про яку йдеться, не була засекречена і перебувала у вільному доступі в Інтернеті, за інформацією джерел Reuters.

"Він переконаний у тому, що інформація не була секретною, і у власній невинності", - сказав один із людей.

Про характер звинувачень на адресу директора ITAM, заарештованого у серпні минулого року, раніше не повідомлялося.

Зв'язок з Китаєм зробить Шиплюка останнім серед російських учених, заарештованих останніми роками через те, що вони нібито видали секрети Пекіну.

Відповідаючи на запитання про звинувачення, висунуті експертам ІТАМ, а також про попередні справи про державну зраду, пов'язані з Китаєм, прессекретар кремля дмитро пєсков сказав, що спецслужби уважно стежать за можливими випадками, пов'язаними із "зрадою Батьківщини".

"Це дуже важлива робота", - додав він. "Це відбувається постійно, і навряд чи тут можна говорити про якісь тенденції".

Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання про звинувачення в тому, що Пекін націлювався на російських учених з метою отримання секретних досліджень, заявило, що китайсько-російські відносини ґрунтуються на "неприєднанні, неконфронтації та ненацілюванні на треті сторони".

Справи ITAM, а також попередні арешти за державну зраду свідчать про те, що москва виявляє пильність щодо втрати будь-якої технологічної переваги, у тому числі на користь Китаю, союзника, від якого вона все більше залежить від політичної та торгової підтримки з моменту початку вторгнення в Україну, зазначає Reuters.

Минулого року фахівця з лазерної техніки Дмитра Колкера заарештували в Сибіру за звинуваченням у державній зраді, але через два дні той помер від раку. Його адвокат Олександр Федулов повідомив Reuters минулого тижня, що Колкера звинувачують у передачі секретів Китаю, але сім'я вченого заперечує це звинувачення.

Олександра Луканіна, вченого з міста Томськ, було заарештовано 2020 року за підозрою в передачі технічних секретів Пекіну, повідомило тоді агентство ТАРС. Торік він був засуджений до семи з половиною років позбавлення волі.

Валерій Мітько, вчений, який очолює Арктичну академію наук у Санкт-Петербурзі, також був звинувачений у 2020 році у передачі секретів до Китаю, куди він регулярно їздив із лекціями, повідомило тоді ТАРС. Він помер через два роки у віці 81 року, перебуваючи під домашнім арештом.

Справи Шиплюка та двох його колег — Анатолія Маслова та Валерія Звегінцева — є абсолютно секретними і розглядатимуться у закритому режимі. Судове засідання у справі Маслова, першого із трьох заарештованих у червні минулого року, мало відбутися у Санкт-Петербурзі у середу.

Звегінціва було затримано минулого місяця. Розслідування щодо трьох вчених потрапили до заголовків світових новин минулого тижня, коли їхні колеги з ITAM підписали відкритий лист на їх підтримку, скаржачись на те, що вчені не можуть виконувати свою роботу, якщо вони ризикують бути заарештованими за написання статей або виступи на міжнародних конференціях.

Старший аерокосмічний інженер RAND Corp Джордж Накузі сказав, що Китай "грає в наздоганяння" зі США та росією протягом останніх кількох років у галузі гіперзвукових технологій. Він підкреслив, що троє заарештованих росіян були залучені лише в один елемент роботи, необхідної для створення гіперзвукової ракети, процес, який також включає інтеграцію датчиків, навігаційних систем і двигунів.

"Це довгий шлях. Просто проведення фундаментальних досліджень не дасть вам ракети", - сказав Накузі.

Доповнення

На тлі війни в Україні російський парламент минулого місяця проголосував за збільшення максимального покарання за державну зраду до довічного ув'язнення з 20 років. У вівторок голова комітету з безпеки нижньої палати російського парламенту підтримав законопроект, який посилює доступ до державної таємниці, заявивши, що в період з 2017 по 2022 рік 48 росіян було засуджено за державну зраду.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.67
Bitcoin
$82,157.00
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.83
Золото
$3,148.44
Ethereum
$1,811.64