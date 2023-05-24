Російського вченого звинуватили у видачі секретів Китаю - Reuters

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Джерела повідомили, що голову Сибірського інституту теоретичної та прикладної механіки ім. Християновича (ITAM) Олександра Шиплюка підозрюють у передачі секретних матеріалів на науковій конференції в Китаї у 2017 році.

56-річний чоловік наполягає на своїй невинності і на тому, що інформація, про яку йдеться, не була засекречена і перебувала у вільному доступі в Інтернеті, за інформацією джерел Reuters.

"Він переконаний у тому, що інформація не була секретною, і у власній невинності", - сказав один із людей.

Про характер звинувачень на адресу директора ITAM, заарештованого у серпні минулого року, раніше не повідомлялося.

Зв'язок з Китаєм зробить Шиплюка останнім серед російських учених, заарештованих останніми роками через те, що вони нібито видали секрети Пекіну.

Відповідаючи на запитання про звинувачення, висунуті експертам ІТАМ, а також про попередні справи про державну зраду, пов'язані з Китаєм, прессекретар кремля дмитро пєсков сказав, що спецслужби уважно стежать за можливими випадками, пов'язаними із "зрадою Батьківщини".

"Це дуже важлива робота", - додав він. "Це відбувається постійно, і навряд чи тут можна говорити про якісь тенденції".

Міністерство закордонних справ Китаю, відповідаючи на запитання про звинувачення в тому, що Пекін націлювався на російських учених з метою отримання секретних досліджень, заявило, що китайсько-російські відносини ґрунтуються на "неприєднанні, неконфронтації та ненацілюванні на треті сторони".

Справи ITAM, а також попередні арешти за державну зраду свідчать про те, що москва виявляє пильність щодо втрати будь-якої технологічної переваги, у тому числі на користь Китаю, союзника, від якого вона все більше залежить від політичної та торгової підтримки з моменту початку вторгнення в Україну, зазначає Reuters.

Минулого року фахівця з лазерної техніки Дмитра Колкера заарештували в Сибіру за звинуваченням у державній зраді, але через два дні той помер від раку. Його адвокат Олександр Федулов повідомив Reuters минулого тижня, що Колкера звинувачують у передачі секретів Китаю, але сім'я вченого заперечує це звинувачення.

Олександра Луканіна, вченого з міста Томськ, було заарештовано 2020 року за підозрою в передачі технічних секретів Пекіну, повідомило тоді агентство ТАРС. Торік він був засуджений до семи з половиною років позбавлення волі.

Валерій Мітько, вчений, який очолює Арктичну академію наук у Санкт-Петербурзі, також був звинувачений у 2020 році у передачі секретів до Китаю, куди він регулярно їздив із лекціями, повідомило тоді ТАРС. Він помер через два роки у віці 81 року, перебуваючи під домашнім арештом.

Справи Шиплюка та двох його колег — Анатолія Маслова та Валерія Звегінцева — є абсолютно секретними і розглядатимуться у закритому режимі. Судове засідання у справі Маслова, першого із трьох заарештованих у червні минулого року, мало відбутися у Санкт-Петербурзі у середу.

Звегінціва було затримано минулого місяця. Розслідування щодо трьох вчених потрапили до заголовків світових новин минулого тижня, коли їхні колеги з ITAM підписали відкритий лист на їх підтримку, скаржачись на те, що вчені не можуть виконувати свою роботу, якщо вони ризикують бути заарештованими за написання статей або виступи на міжнародних конференціях.

Старший аерокосмічний інженер RAND Corp Джордж Накузі сказав, що Китай "грає в наздоганяння" зі США та росією протягом останніх кількох років у галузі гіперзвукових технологій. Він підкреслив, що троє заарештованих росіян були залучені лише в один елемент роботи, необхідної для створення гіперзвукової ракети, процес, який також включає інтеграцію датчиків, навігаційних систем і двигунів.

"Це довгий шлях. Просто проведення фундаментальних досліджень не дасть вам ракети", - сказав Накузі.

Доповнення

На тлі війни в Україні російський парламент минулого місяця проголосував за збільшення максимального покарання за державну зраду до довічного ув'язнення з 20 років. У вівторок голова комітету з безпеки нижньої палати російського парламенту підтримав законопроект, який посилює доступ до державної таємниці, заявивши, що в період з 2017 по 2022 рік 48 росіян було засуджено за державну зраду.