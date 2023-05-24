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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российского ученого обвинили в выдаче секретов Китаю - Reuters

Российского ученого обвинили в выдаче секретов Китаю - Reuters

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 мая. УНН. Директора ведущего российского научного института, арестованного по подозрению в государственной измене вместе с двумя другими экспертами по гиперзвуковым ракетным технологиям, обвиняют в передаче секретов Китаю, сообщили Reuters два человека, знакомые с этим делом, информирует УНН.

Детали

Источники сообщили, что главу Сибирского института теоретической и прикладной механики им. Христиановича (ITAM) Александра Шиплюка подозревают в передаче секретных материалов на научной конференции в Китае в 2017 году.

56-летний мужчина настаивает на своей невиновности и на том, что информация, о которой идет речь, не была засекречена и находилась в свободном доступе в Интернете, по информации источников Reuters.

"Он убежден в том, что информация не была секретной, и в собственной невиновности", - сказал один из людей.

О характере обвинений в адрес директора ITAM, арестованного в августе прошлого года, ранее не сообщалось.

Связь с Китаем сделает Шиплюка последним среди российских ученых, арестованных в последние годы из-за того, что они якобы выдали секреты Пекину.

Отвечая на вопрос об обвинениях, выдвинутых экспертам ITAM, а также о предыдущих делах о государственной измене, связанных с Китаем, пресс-секретарь кремля дмитрий песков сказал, что спецслужбы внимательно следят за возможными случаями, связанными с "изменой Родине".

"Это очень важная работа", — добавил он. "Это происходит постоянно, и вряд ли здесь можно говорить о каких-то тенденциях".

Министерство иностранных дел Китая, отвечая на вопрос об обвинениях в том, что Пекин нацеливался на российских ученых с целью получения секретных исследований, заявило, что китайско-российские отношения основываются на "неприсоединении, не конфронтации и не нацеливании на третьи стороны".

Дела ITAM, а также предыдущие аресты за государственную измену свидетельствуют о том, что москва проявляет бдительность в отношении потери любого технологического преимущества, в том числе в пользу Китая, союзника, от которого она все больше зависит в политической и торговой поддержке с момента начала вторжения в Украину, отмечает Reuters.

В прошлом году специалиста по лазерной технике Дмитрия Колкера арестовали в Сибири по обвинению в государственной измене, но через два дня тот умер от рака. Его адвокат Александр Федулов сообщил Reuters на прошлой неделе, что Колкера обвиняют в передаче секретов Китаю, но семья ученого отрицает это обвинение.

Александр Луканин, ученый из города Томск, был арестован в 2020 году по подозрению в передаче технических секретов Пекину, сообщило тогда агентство ТАСС. В прошлом году он был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы.

Валерий Митько, ученый, возглавляющий Арктическую академию наук в Санкт-Петербурге, также был обвинен в 2020 году в передаче секретов в Китай, куда он регулярно ездил с лекциями, сообщило тогда ТАСС. Он умер через два года в возрасте 81 года, находясь под домашним арестом.

Дела Шиплюка и двух его коллег — Анатолия Маслова и Валерия Звегинцева — являются совершенно секретными и будут рассматриваться в закрытом режиме. Судебное заседание по делу Маслова, первого из трех арестованных в июне прошлого года, должно было состояться в Санкт-Петербурге в среду.

Звегинцев был задержан в прошлом месяце. Расследования в отношении трех ученых попали в заголовки мировых новостей на прошлой неделе, когда их коллеги из ITAM подписали открытое письмо в их поддержку, жалуясь на то, что ученые не могут выполнять свою работу, если они рискуют быть арестованными за написание статей или выступления на международных конференциях.

Старший аэрокосмический инженер RAND Corp Джордж Накузи сказал, что Китай "играет в догонялки" с США и россией в течение последних нескольких лет в области гиперзвуковых технологий. Он подчеркнул, что трое арестованных россиян были вовлечены лишь в один элемент работы, необходимой для создания гиперзвуковой ракеты, процесс, который также включает интеграцию датчиков, навигационных систем и двигателей.

"Это долгий путь. Просто проведение фундаментальных исследований не даст вам ракеты", — сказал Накузи.

Дополнение

На фоне войны в Украине российский парламент в прошлом месяце проголосовал за увеличение максимального наказания за государственную измену до пожизненного заключения с 20 лет. Во вторник председатель комитета по безопасности нижней палаты российского парламента поддержал законопроект, ужесточающий доступ к государственной тайне, заявив, что в период с 2017 по 2022 год 48 россиян были осуждены за государственную измену.

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