Російського топ-дипломата знайшли мертвим у готелі в Туреччині – ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 жовтня. УНН. В одному з готелів Стамбула в Туреччині знайшли мертвим голову департаменту загальноєвропейської співпраці мід Росії миколу кобринця. Про це УНН повідомляє з посиланням на Hurriyet.
Повідомляється, що його тіло знайшли 13 жовтня. кобринець прибув до Стамбула для участі у зустрічі послів.
Hurriyet зазначає, що вранці дипломат який не прийшов на зустріч. Колеги вирішили йому зателефонувати, а коли не змогли додзвонитися, звернулися до готелю. Персонал увійшов до номера дипломата і виявили тіло.
За попередніми даними, прокуратура та слідча група припускає, що кобринець помер від серцевого нападу. За підсумками розслідування тіло дипломата було доставлено до моргу Інституту судової медицини в Бахчелієвлер-Єнібосні для встановлення точної причини смерті.
мзс росії підтвердило смерть директор Департаменту загальноєвропейського співробітництва, Надзвичайного та повноважного посла кобринця, але не уточнило причину смерті.
«12 жовтня 2023 року на 62-му році життя раптово помер директор Департаменту загальноєвропейської співпраці, Надзвичайний та Повноважний Посол микола сергійович кобринець», - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У 2018 році турецька прокуратура завершила розслідування вбивства посла Росії андрія карлова, скоєного в грудні 2016 року.
2021 року турецький суд оголосив вирок у справі про замах на посла Росії в Анкарі андрія карлова.