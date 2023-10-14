Российского топ-дипломата нашли мертвым в отеле в Турции - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. В одном из отелей Стамбула в Турции нашли мертвым главу департамента общеевропейского сотрудничества мид России николая кобринца. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Hurriyet.
Сообщается, что его тело нашли 13 октября. кобринец прибыл в Стамбул для участия во встрече послов.
Hurriyet отмечает, что утром дипломат не пришел на встречу. Коллеги решили ему позвонить, а когда не смогли дозвониться, обратились в отель. Персонал вошел в номер дипломата и обнаружил тело.
По предварительным данным, прокуратура и следственная группа предполагает, что кобринец умер от сердечного приступа. По итогам расследования тело дипломата было доставлено в морг Института судебной медицины в Бахчелиевлер-Енибосни для установления точной причины смерти.
мид россии подтвердило смерть директора Департамента общеевропейского сотрудничества, Чрезвычайного и полномочного посла кобринца, но не уточнило причину смерти.
«12 октября 2023 года на 62-м году жизни скоропостижно скончался директор Департамента общеевропейского сотрудничества, Чрезвычайный и Полномочный Посол николай сергеевич кобринец», - говорится в сообщении.
Дополнение
В 2018 году турецкая прокуратура завершила расследование убийства посла России андрея карлова, совершенного в декабре 2016 года.
В 2021 году турецкий суд огласил приговор по делу о покушении на посла России в Анкаре Андрея Карлова.