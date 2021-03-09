Турецкий суд огласил приговор по делу об убийстве российского посла
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Турецкий суд во вторник огласил приговор по делу о покушении на посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает УНН со ссылкой на “Анадолу”.
Детали
Турецкий суд завершил оглашение приговора:
• 5 обвиняемых осуждены на пожизненное;
• 9 обвиняемых получили от 5 до 15 лет тюрьмы;
• 5 обвиняемых оправданы;
• 9 обвиняемых все еще в розыске.
Суд также выделил в отдельное производство дела 9 беглых подсудимых, в числе которых Фетуллах Гюлен и Эмруллах Услу.
Что было ранее
Напомним, что накануне в Анкаре начался суд над 28 лицами, которые обвиняются в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова.
Турецкие прокуроры предполагают, что за убийством стоит сеть связей Гюлена. Они считают, что это акция, направленная на подрыв турецко-российских отношений.
Для справки
Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки “Россия глазами турок”, организованной совместными усилиями посольства РФ в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.
Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе перестрелки с полицией.
В ноябре 2018 года турецкий прокуратура завершила расследование убийства Карлова.