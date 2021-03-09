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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59516 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 80791 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111829 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147215 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196836 просмотра

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Турецкий суд огласил приговор по делу об убийстве российского посла

Турецкий суд огласил приговор по делу об убийстве российского посла

Киев  •  УНН

 • 23981 просмотра

КИЕВ. 9 марта. УНН. Турецкий суд во вторник огласил приговор по делу о покушении на посла России в Анкаре Андрея Карлова, передает УНН со ссылкой на “Анадолу”.

Детали

Турецкий суд завершил оглашение приговора:

• 5 обвиняемых осуждены на пожизненное;
• 9 обвиняемых получили от 5 до 15 лет тюрьмы;
• 5 обвиняемых оправданы;
• 9 обвиняемых все еще в розыске.

Суд также выделил в отдельное производство дела 9 беглых подсудимых, в числе которых Фетуллах Гюлен и Эмруллах Услу.

Что было ранее

Напомним, что накануне в Анкаре начался суд над 28 лицами, которые обвиняются в причастности к убийству посла России в Турции Андрея Карлова.

Турецкие прокуроры предполагают, что за убийством стоит сеть связей Гюлена. Они считают, что это акция, направленная на подрыв турецко-российских отношений.

Для справки

Нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова произошло 19 декабря 2016 года в ходе его выступления на открытии выставки “Россия глазами турок”, организованной совместными усилиями посольства РФ в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападавший Мевлют Мерт Алтынташ был убит в ходе перестрелки с полицией.

В ноябре 2018 года турецкий прокуратура завершила расследование убийства Карлова.

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