Турецький суд оголосив вирок у справі про вбивство російського посла
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Турецький суд у вівторок оголосив вирок у справі про замах на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, передає УНН з посиланням на "Анадолу".
Деталі
Турецький суд завершив оголошення вироку:
• 5 обвинувачених засуджені на довічне;
• 9 обвинувачених отримали від 5 до 15 років в'язниці;
• 5 обвинувачених виправдані;
• 9 обвинувачених все ще в розшуку.
Суд також виділив в окреме провадження справи 9 втікачів підсудних, серед яких Фетуллах Ґюлен і Емруллах Услу.
Що було раніше
Нагадаємо, що напередодні в Анкарі почався суд над 28 особами, які звинувачуються в причетності до вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.
Турецькі прокурори припускають, що за вбивством стоїть мережа зв'язків Ґюлена. Вони вважають, що це акція, спрямована на підрив турецько-російських відносин.
Для довідки
Напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова стався 19 грудня 2016 року під час його виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої спільними зусиллями посольства РФ в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.
Нападник Мевлют Мерт Алтинташ був убитий під час перестрілки з поліцією.
У листопаді 2018 року турецька прокуратура завершила розслідування вбивства Карлова.