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Турецький суд оголосив вирок у справі про вбивство російського посла

Турецький суд оголосив вирок у справі про вбивство російського посла

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Турецький суд у вівторок оголосив вирок у справі про замах на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова, передає УНН з посиланням на "Анадолу".

Деталі

Турецький суд завершив оголошення вироку:

• 5 обвинувачених засуджені на довічне;
• 9 обвинувачених отримали від 5 до 15 років в'язниці;
• 5 обвинувачених виправдані;
• 9 обвинувачених все ще в розшуку.

Суд також виділив в окреме провадження справи 9 втікачів підсудних, серед яких Фетуллах Ґюлен і Емруллах Услу.

Що було раніше

Нагадаємо, що напередодні в Анкарі почався суд над 28 особами, які звинувачуються в причетності до вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Турецькі прокурори припускають, що за вбивством стоїть мережа зв'язків Ґюлена. Вони вважають, що це акція, спрямована на підрив турецько-російських відносин.

Для довідки

Напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова стався 19 грудня 2016 року під час його виступу на відкритті виставки "Росія очима турків", організованої спільними зусиллями посольства РФ в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Нападник Мевлют Мерт Алтинташ був убитий під час перестрілки з поліцією.

У листопаді 2018 року турецька прокуратура завершила розслідування вбивства Карлова.

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