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Російського солдата вбили у вірменському Гюмрі

Російського солдата вбили у вірменському Гюмрі

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Військовослужбовець російської бази у Вірменії був убитий в місті Гюмрі. Правоохоронці вже затримали підозрюваного в скоєнні вбивства. Про це повідомили в управлінні інформації та зв'язків із громадськістю поліції Вірменії, передає УНН з посиланням на ТАСС.

У міноборони РФ підтвердили загибель контрактника.

"22 квітня близько 17:00 за місцевим часом недалеко від розташування військової частини цивільною особою було скоєно замах на життя військовослужбовця за контрактом російської військової бази у Вірменії. У результаті нанесеної ножової рани військовослужбовець помер на місці. Нападник на російського військовослужбовця затриманий поліцією міста Гюмрі", - йдеться в повідомленні прес-служби Південного військового округу.

У прес-службі відзначили, що командування штабу військового округу спільно з місцевими правоохоронними органами проводить розслідування. "За попередніми даними, вбивство скоєно на побутовому грунті", - додали в окрузі.

Як повідомили на станції швидкої допомоги Гюмрі, близько 17:30 за місцевим часом до чергового надійшов сигнал про те, що біля магазину "Арго" на Курській площі міста лежить чоловік в російській військовій формі без ознак життя. Прибулі медики зафіксували смерть чоловіка.

Нагадаємо, міністерство оборони РФ підтвердило загибель військового радника в Сирії.

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