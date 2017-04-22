Российского солдата убили в армянском Гюмри

В минобороны РФ подтвердили гибель контрактника.

"22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.

В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование. "По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.

Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 по местному времени к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.

Напомним, министерство обороны РФ подтвердило гибель военного советника в Сирии.