Российского солдата убили в армянском Гюмри
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Военнослужащий российской базы в Армении убит в городе Гюмри. Правоохранители уже задержали подозреваемого в совершении убийства. Об этом сообщили в управлении информации и по связям с общественностью полиции Армении, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
В минобороны РФ подтвердили гибель контрактника.
"22 апреля около 17:00 местного времени недалеко от расположения воинской части гражданским лицом было совершено покушение на жизнь военнослужащего по контракту российской военной базы в Армении. В результате нанесенной ножевой раны военнослужащий скончался на месте. Совершивший нападение на российского военнослужащего задержан полицией города Гюмри", - говорится в сообщении пресс-службы Южного военного округа.
В пресс-службе отметили, что командование штаба военного округа совместно с местными правоохранительными органами проводит расследование. "По предварительным данным, убийство совершено на бытовой почве", - добавили в округе.
Как сообщили на станции скорой помощи Гюмри, около 17:30 по местному времени к дежурному поступил сигнал о том, что у магазина "Арго" на Курской площади города лежит мужчина в российской военной форме без признаков жизни. Прибывшие медики зафиксировали смерть мужчины.
Напомним, министерство обороны РФ подтвердило гибель военного советника в Сирии.