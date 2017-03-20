Російського шпигуна засудили на чотири роки в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Суд у Варшаві засудив юриста, який має російське та польське громадянство, до чотирьох років в'язниці, визнавши його винним у шпигунстві на користь Росії. Про це повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
За даними слідства, підсудний працював лобістом на декілька польських енергетичних компаній і займався, зокрема, юридичним супроводом будівництва терміналу скрапленого природного газу в місті Свіноуйсьце.
Прокуратура стверджувала, що підсудний, затриманий у 2014 році, працював на російську військову розвідку. При цьому не уточнюється, яку саме інформацію він передавав російській стороні.
Як повідомляють польські ЗМІ, засудженого звуть Станіслав Ш. Його повне прізвище офіційно не називається відновідно до польського законодавства, проте місцеві журналісти стверджують, що йдеться про Станіслава Шиповського, який нібито є сином відомого радянського, а згодом польського футболіста Сергія Шиповського.
Процес проходив у закритому режимі, оскільки оголошувалися секретні документи, а сама справа, на думку прокуратури і суду, була вкрай важливою для державних інтересів.
Разом із юристом у 2014 році затримали підполковника польської армії, який передавав Росії інформацію про військовослужбовців, викритих у дисциплінарних порушеннях. У 2016 році офіцер отримав шість років в'язниці.
Нагадаємо, в кінці лютого Шауляйський окружний суд Литви визнав винними у шпигунстві на користь РФ колишнього офіцера збройних сил країни та російського громадянина. Вони були засуджені відповідно до п’яти і десяти років позбавлення волі.