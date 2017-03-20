Российского шпиона осудили на четыре года в Польше

По данным следствия, подсудимый работал лоббистом нескольких польских энергетических компаний и занимался, в частности, юридическим сопровождением строительства терминала сжиженного природного газа в городе Свиноуйсьце.

Прокуратура утверждала, что подсудимый, задержанный в 2014 году, работал на российскую военную разведку. При этом не уточняется, какую именно информацию он передавал российской стороне.

Как сообщают польские СМИ, осужденного зовут Станислав Ш. Его полная фамилия официально не называется согласно польскому законодательству, однако местные журналисты утверждают, что речь идет о Станиславе Шиповском, который якобы является сыном известного советского, а впоследствии польского футболиста Сергея Шиповского.

Процесс проходил в закрытом режиме, поскольку объявлялись секретные документы, а само дело, по мнению прокуратуры и суда, было крайне важным для государственных интересов.

Вместе с юристом в 2014 году задержали подполковника польской армии, который передавал России информацию о военнослужащих, уличенных в дисциплинарных нарушениях. В 2016 году офицер получил шесть лет тюрьмы.

Напомним, в конце февраля Шауляйский окружной суд Литвы признал виновными в шпионаже в пользу РФ бывшего офицера вооруженных сил страны и российского гражданина. Они были приговорены соответственно к 5 и 10 годам лишения свободы.