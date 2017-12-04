Російського сенатора у Франції звинуватили у ввезенні 750 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Прокурор Ніцци Жан-Мішель Претр звинуватив сенатора Сулеймана Керімова у ввезенні в країну до 750 млн євро, пише УНН із посиланням на 20minutes.
"Від 500 млн до 750 млн євро були ввезені до Франції", - наводить видання слова прокурора.
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Раніше футболісти "Анжи" вийшли на матч у футболках з підтримкою Керімова. Сенатор - колишній президент клубу.
Нагадаємо, 21 листопада, член Ради Федерації, російський бізнесмен Сулейман Керімов затриманий французькою поліцією в Ніцці, на Лазурному узбережжі Франції.