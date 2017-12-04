Российского сенатора во Франции обвинили в ввозе 750 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Прокурор Ниццы Жан-Мишель Претр обвинил сенатора Сулеймана Керимова в ввозе в страну до 750 млн евро, пишет УНН со ссылкой на 20minutes.
"От 500 млн до 750 млн евро были ввезены во Францию", - приводит издание слова прокурора.
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Ранее футболисты "Анжи" вышли на матч в футболках с поддержкой Керимова. Сенатор - бывший президент клуба.
Напомним, 21 ноября, член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, на Лазурном побережье Франции.