Российского сенатора во Франции обвинили в ввозе 750 млн евро

"От 500 млн до 750 млн евро были ввезены во Францию", - приводит издание слова прокурора.

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Ранее футболисты "Анжи" вышли на матч в футболках с поддержкой Керимова. Сенатор - бывший президент клуба.

Напомним, 21 ноября, член Совета Федерации, российский бизнесмен Сулейман Керимов задержан французской полицией в Ницце, на Лазурном побережье Франции.