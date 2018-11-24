Російського письменника не впустили до Грузії

КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Грузію не впустили російського письменника Віктора Єрофєєва. Інцидент стався 23 листопада. У МВС не стали уточнювати, з якої причини відмовили йому у в'їзді, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".