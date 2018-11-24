Російського письменника не впустили до Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Грузію не впустили російського письменника Віктора Єрофєєва. Інцидент стався 23 листопада. У МВС не стали уточнювати, з якої причини відмовили йому у в'їзді, передає УНН з посиланням на "Грузія Online".
Грузинські ЗМІ, проте, припускають, що таке рішення було прийнято через порушення письменником "Закону про окупацію".
У 2017 році Єрофєєв відвідував Сухумі, де взяв участь у фестивалі "Побачення з Росією". Втім, після того, в травні 2018-го, російський письменник все ж приїжджав у Тбілісі.
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Раніше в Грузію не впустили учасників фестивалю російського кіно "Побачення з Росією - кінороман", якими було порушено закон "Про окуповані території", що забороняють в'їзд на окуповані Росією території Грузії без дозволу офіційного Тбілісі. Він є частиною фестивалю "Побачення з Росією" і повинен був пройти в Тбілісі з 21 по 23 листопада.
Як повідомляв УНН, російському архієпископу Амвросію заборонили в'їзд в Україну до 2021 року.