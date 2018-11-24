Российского писателя не впустили в Грузию
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Грузию не впустили российского писателя Виктора Ерофеева. Инцидент произошел 23 ноября. В МВД не стали уточнять, по какой причине отказали ему во въезде, передает УНН со ссылкой на "Грузия Online".
Грузинские СМИ, однако, предполагают, что такое решение было принято из-за нарушения писателем “Закона об оккупации”.
В 2017 году Ерофеев посещал Сухуми, где принял участие в фестивале “Свидание с Россией”. Впрочем, после того, в мае 2018-го, российский писатель все же приезжал в Тбилиси.
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Ранее в Грузию не впустили участников фестиваля российского кино “Свидание с Россией — кинороман”, которыми был нарушен закон “Об оккупированных территориях”, запрещающие въезд на оккупированные Россией территории Грузии без разрешения официального Тбилиси. Он является частью фестиваля “Свидание с Россией” и должен был пройти в Тбилиси с 21 по 23 ноября.
Как сообщал УНН, российскому архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину до 2021 года.