Російського гумориста Задорнова поховають сьогодні у Юрмалі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Російського гумориста та сатирика Михайла Задорнова поховають сьогодні в Юрмалі, поруч з його батьком, передає УНН з посиланням на РІА Новості.
“В Невському (храм Олександра Невського в Різі — ред.) проходе похоронна відправа, після чого тіло Задорнова відвезуть в Юрмалу і поховають на кладовищі Яундубулти поруч з батьком сатирика, Миколою Задорновим. Такою була остання воля артиста”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що відспівування проходить за православним обрядом. Біля храму зібрались сотні людей. На території храму чергує поліція
Як повідомляв УНН, російський гуморист Михайло Задорнов помер на 70-му році. Сатирик страждав на онкологічне захворювання. Наприкінці 2016 року артист був прооперований.