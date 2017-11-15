Російського гумориста Задорнова поховають сьогодні у Юрмалі

“В Невському (храм Олександра Невського в Різі — ред.) проходе похоронна відправа, після чого тіло Задорнова відвезуть в Юрмалу і поховають на кладовищі Яундубулти поруч з батьком сатирика, Миколою Задорновим. Такою була остання воля артиста”, — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що відспівування проходить за православним обрядом. Біля храму зібрались сотні людей. На території храму чергує поліція

Як повідомляв УНН, російський гуморист Михайло Задорнов помер на 70-му році. Сатирик страждав на онкологічне захворювання. Наприкінці 2016 року артист був прооперований.