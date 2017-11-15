Российского юмориста Задорнова похоронят сегодня в Юрмале

"В Невском (храм Александра Невского в Риге - ред.) проходит отпевание, после чего тело Задорнова отвезут в Юрмалу и похоронят на кладбище Яундубулты рядом с отцом сатирика, Николаем Задорновым. Такова была последняя воля артиста", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что отпевание проходит по православному обряду. У храма собрались сотни людей. На территории храма дежурит полиция.

Как сообщал УНН, российский юморист Михаил Задорнов умер на 70-м году. Сатирик страдал онкологическим заболеванием. В конце 2016 года артист был прооперирован.