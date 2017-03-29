Російського генерала оголосили в розшук за організацію обстрілів позицій українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Головною військовою прокуратурою повідомлено про підозру громадянину Російської Федерації, генерал-майору Збройних Сил Російської Федерації Роману Шадріну в участі у терористичній організації, веденні агресивної війни проти України та віданні наказів про вчинення жорстокого поводження з цивільним населенням. Про це УНН повідомили у прес-службі ГПУ.
Встановлено, що Р.Шадрін у період із жовтня 2014 року по серпень 2015 року, діючи за попередньою змовою з іншими представниками влади та службовими особами Збройних Сил Російської Федерації, перебуваючи на посаді так званого заступника міністра "Міністерства державної безпеки" терористичної організації "ЛНР", брав участь у веденні агресивної війни проти України.
Зокрема, генерал-майор віддавав накази учасникам терористичної організації "ЛНР", які знаходилися у його підпорядкуванні, організовував артилерійські обстріли позицій Збройних Сил України та інших військових формувань, які залучені до проведення антитерористичної операції на території Луганської області.
Крім того, Р.Шадрін організував викрадення цивільних осіб, у тому числі громадян Російської Федерації, їх подальше незаконне ув'язнення, застосування фізичного насильства та іншого жорстокого поводження з ними.
Підозрюваний оголошений у розшук, готується клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Як повідомляв УНН, російському генералу повідомили підозру в співпраці з терористами "ДНР".