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Российского генерала объявили в розыск за организацию обстрелов позиций украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 марта. УНН. Главной военной прокуратурой сообщено о подозрении гражданину Российской Федерации, генерал-майору Вооруженных Сил Российской Федерации Роману Шадрину в участии в террористической организации, ведении агрессивной войны против Украины и ведении приказов о совершении жестокого обращения с гражданским населением. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Установлено, что Р.Шадрин в период с октября 2014 по август 2015 года, действуя по предварительному сговору с другими представителями власти и должностными лицами Вооруженных Сил Российской Федерации, будучи так называемым заместителем министра "Министерства государственной безопасности" террористической организации "ЛНР", участвовал в ведении агрессивной войны против Украины.

В частности, генерал-майор отдавал приказы участникам террористической организации "ЛНР", которые находились в его подчинении, организовывал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, привлеченных к проведению антитеррористической операции на территории Луганской области.

Кроме того, Р.Шадрин организовал похищение гражданских лиц, в том числе граждан Российской Федерации, их дальнейшее незаконное заключение, применение физического насилия и другого жестокого обращения с ними.

Подозреваемый объявлен в розыск, готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание с целью повода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНН, русскому генералу сообщили подозрение в сотрудничестве с террористами "ДНР".

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