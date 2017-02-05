Російського боксера О.Повєткіна виключили із рейтингів WBC
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Всесвітня боксерська рада (WBC) виключила росіянина Олександра Повєткіна з рейтингів, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Наразі він виключений із рейтингу. Рішення у його справі буде винесено на наступному тижні”, — повідомив президент WBC Маурісіо Сулейман.
Так, допінг-проба “А” О.Повєткіна, взята 6 грудня минулого року, дала позитивний результат на остарін перед боєм з канадцем Бермейн Стіверном за звання “тимчасового” чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC. Бій, який мав був відбутися 17 грудня в Єкатеринбурзі, не був санкціонований організацією, і в підсумку росіянин провів нетитульний бій з французом Жоанном Дюопа. Пізніше стало відомо, що допінг-проби О.Повєткіна від 13 і 15 грудня дали негативний результат.
У четвер було оголошено, що допінг-проба “Б” також дала позитивний результат на остарін.