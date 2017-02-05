Российского боксера А.Поветкина исключили из рейтингов WBC

"Сейчас он исключен из рейтинга. Решение по его делу будет вынесено на следующей неделе", - сообщил президент WBC Маурисио Сулейман.

Так, допинг-проба "А" А.Поветкина, взятая 6 декабря прошлого года, дала положительный результат на остарин перед боем с канадцем Б.Стиверном за звание "временного" чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC. Бой, который должен был состояться 17 декабря в Екатеринбурге, не был санкционирован организацией, и в итоге россиянин провел нетитульный бой с французом Жоанну Дюопа. Позже стало известно, что допинг-пробы А.Поветкина от 13 и 15 декабря дали отрицательный результат.

В четверг было объявлено, что допинг-проба "Б" также дала положительный результат на остарин.