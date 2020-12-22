Російського актора Гуськова включили до списку осіб, які загрожують нацбезпеці України
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міністерство культури та інформаційної політики за поданням Служби безпеки України включила російського актора Олексія Гуськова до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці держави. Про це йдеться в повідомленні пресслужби МКІП, передає УНН.
“11 грудня 2020 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України щодо включення до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Олексія Гуськова. Відповідним наказом МКІП від 21 грудня № 2415 російського актора було включено до переліку”, - йдеться в повідомленні Міністерства.
Зазначається, що процедура здійснюється автоматично, адже згідно з чинним законодавством повноваженнями вирішувати "включати" чи "не включати" до списків МКІП не наділено.
У 2018 році стало відомо, що Гуськов увійшов в число довірених осіб президента Росії Володимира Путіна.
Нагадаємо, раніше за поданням СБУ, МКІП внесло російського музиканта Максима Фадєєва до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.