Російський військкомат вважає передмістя Маріуполя частиною "ДНР"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російський військкомат вважає передмістя Маріуполя частиною “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомляє джерело з СБУ.
У військкомат Володарського району надійшов лист з Міністерства оборони РФ, а саме з відділу військового комісаріату Ханти-Мансійського автономного округу — Югри по місту Нижньовартовськ і Нижньовартовську районі. В “шапці листа” адреси був призначений додатковий — Військовому комісару Володарського РВК Донецької Народної Республіки, смт Володарське, Республіка Україна.
Тобто комісаріат Ханти-Мансійського автономного округу — Югри помилково вважає територію України смт Володарське, що знаходиться під Маріуполем, і в якому розташовані підрозділи, військовий полігон ВСУ частиною “ДНР”.
Також варто відзначити, що людина за якою роблять запит — Олександр Андрєєв — колишній громадянин України. За словами джерела СБУ, в 2014 році брав участь в антимайдані і захопленні будівлі міськради в Маріуполі. Після звільнення втік до РФ. Там отримав громадянство. Наразі момент О.Андреев в розшуку.
Нагадаємо, у “день виборів” в “ДНР” донецькі шахтарі побили соратника О.Захарченка.