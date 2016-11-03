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Російський військкомат вважає передмістя Маріуполя частиною "ДНР"

Російський військкомат вважає передмістя Маріуполя частиною "ДНР"

Київ • УНН

 • 30157 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російський військкомат вважає передмістя Маріуполя частиною “ДНР”. Про це кореспонденту УНН повідомляє джерело з СБУ.

У військкомат Володарського району надійшов лист з Міністерства оборони РФ, а саме з відділу військового комісаріату Ханти-Мансійського автономного округу — Югри по місту Нижньовартовськ і Нижньовартовську районі. В “шапці листа” адреси був призначений додатковий — Військовому комісару Володарського РВК Донецької Народної Республіки, смт Володарське, Республіка Україна.

Тобто комісаріат Ханти-Мансійського автономного округу — Югри помилково вважає територію України смт Володарське, що знаходиться під Маріуполем, і в якому розташовані підрозділи, військовий полігон ВСУ частиною “ДНР”.

Також варто відзначити, що людина за якою роблять запит — Олександр Андрєєв — колишній громадянин України. За словами джерела СБУ, в 2014 році брав участь в антимайдані і захопленні будівлі міськради в Маріуполі. Після звільнення втік до РФ. Там отримав громадянство. Наразі момент О.Андреев в розшуку.

Нагадаємо, у “день виборів” в “ДНР” донецькі шахтарі побили соратника О.Захарченка.

Українські Національні Новини

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