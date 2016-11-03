Российский военкомат считает пригород Мариуполя частью "ДНР"

В военкомат Володарского района поступило письмо из Министерства обороны РФ, а именно из отдела военного комиссариата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу Нижневартовск и Нижневартовскому району. В "шапке письма" адреса был назначен дополнительный - Военному комиссару Володарского РВК Донецкой Народной Республики, пгт Володарское, Республика Украина.

То есть комиссариат Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по ошибке считает территорию Украины пгт Володарское, что находится под Мариуполем, и в котором расположены подразделения, военный полигон ВСУ частью "ДНР".

Также стоит отметить, что человек в отношении которого делают запрос - Александр Андреев - бывший гражданин Украины. По словам источника СБУ, в 2014 году принимал участие в антимайдане и захвате здания горсовета в Мариуполе. После освобождения бежал в РФ. Там получил гражданство. В данный момент А.Андреев в розыске.

Напомним, в "день выборов" в "ДНР" донецкие шахтеры избили соратника А.Захарченка.