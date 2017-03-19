Російський віце-прем'єр образив П.Клімкіна за обіцянку повернути кримчанам свободу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр РФ Дмитро Рогозін образив міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, назвавши його “гальмом” за обіцянку повернути кримчанам свободу. Так російський урядовець висловився у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.
“Ну й гальмо! Вони вже три роки як вільні”, — написав Д. Рогозін.
Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна поверне кримчанам свободу, яку в них відібрали три роки тому.