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Російський віце-прем'єр образив П.Клімкіна за обіцянку повернути кримчанам свободу

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр РФ Дмитро Рогозін образив міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, назвавши його “гальмом” за обіцянку повернути кримчанам свободу. Так російський урядовець висловився у своєму мікроблозі Twitter, передає УНН.

“Ну й гальмо! Вони вже три роки як вільні”, — написав Д. Рогозін.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Україна поверне кримчанам свободу, яку в них відібрали три роки тому.

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