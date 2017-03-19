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08:46 • 52910 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 105085 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 118732 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 133646 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 140719 просмотра

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11 марта, 14:12 • 130792 просмотра

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11 марта, 13:46 • 121723 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106961 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107832 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104026 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российский вице-премьер оскорбил П.Климкина за обещание вернуть крымчанам свободу

Российский вице-премьер оскорбил П.Климкина за обещание вернуть крымчанам свободу

Киев • УНН

 • 20472 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин оскорбил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвав его "тормозом" за обещание вернуть крымчанам свободу. Так российский чиновник высказался в своем микроблоге Twitter, передает УНН.

"Ну и тормоз! Они уже три года как свободные", - написал Д.Рогозин.

Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вернет крымчанам свободу, которую у них отобрали три года назад.

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