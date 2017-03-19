Российский вице-премьер оскорбил П.Климкина за обещание вернуть крымчанам свободу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Вице-премьер-министр РФ Дмитрий Рогозин оскорбил министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвав его "тормозом" за обещание вернуть крымчанам свободу. Так российский чиновник высказался в своем микроблоге Twitter, передает УНН.
"Ну и тормоз! Они уже три года как свободные", - написал Д.Рогозин.
Напомним, ранее глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина вернет крымчанам свободу, которую у них отобрали три года назад.