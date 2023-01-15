Російський удар по будинку в Дніпрі: кількість загиблих зросла до 18

Цитата

"На ранок маємо 18 людей, вбитих російською ракетою у власному будинку у Дніпрі. 73 поранені - понад 40 з них у лікарнях, четверо у реанiмацiї - важкі. Рятувальна операція триває. Залишається невідомою доля ще понад 40 людей… Попередньо, суботній ворожий удар по житловому будинку, зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Вогнеборці й досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламкiв", - написав Резніченко у Telegram.

Доповнення

Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики.

У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок. Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів.