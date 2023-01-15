Кількість загиблих в Дніпрі зросла до 17
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. У Дніпрі станом на 06:00 15 січня врятовано 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 17 осіб (з них 1 дитина), поранено 73 особи (з них 14 дітей). Про це повідомляє ДСНС, передає УНН.
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"Триває ліквідація трьох незначних осередків тління в завалах. О 07:00 планується проведення ротації особового складу. Встановлено 4 намети ДСНС та один намет від волонтерів (забезпечено харчування). Психологами ДСНС надано допомогу 40 постраждалим", - пише ДСНС.
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Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж небезпечних конструктивних елементів. Освітлення місця проведення робіт забезпечено.
Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 од. техніки, з них від ДСНС - 160 осіб та 40 од. техніки.
Також залучено 4 кінологічні розрахунки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС (м. Ромни) та 20 рятувальників та 4 од. техніки Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС (м. Київ).
Нагадаємо
Вдень 14 січня росія знову завдала масованого ракетного удару по Україні. Частина населених пунктів внаслідок обстрілу залишилася без електрики. У Дніпрі російська ракета влучила у житловий будинок.
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