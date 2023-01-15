Количество погибших в Днепре возросло до 17 человек

Цитата

"Продолжается ликвидация трех незначительных очагов тления в завалах. В 07:00 планируется проведение ротации личного состава. Установлено 4 палатки ГСЧС и одна палатка от волонтеров (обеспечено питание). Психологами ГСЧС оказана помощь 40 пострадавшим", - пишет ГСЧС.

Детали

Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов. Освещение места проведения работ обеспечено.

Всего к работам привлечено 520 человек и 140 ед. техники, из них от ГСЧС - 160 человек и 40 ед. техники.

Также привлечено 4 кинологических расчета Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и 20 спасателей и 4 ед. техники Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Киев).

Напомним

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества. В Днепре российская ракета попала в жилой дом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У ВСУ нет огневых средств, способных сбивать тип ракет, которая попала по дому в Днепре - Воздушные Силы