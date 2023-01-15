Российский удар по дому в Днепре: количество погибших возросло до 18

Цитата

"На утро имеем 18 человек, убитых российской ракетой в собственном доме в Днепре. 73 раненых - более 40 из них в больницах, четверо в реанимации - тяжелые. Спасательная операция продолжается. Остается неизвестной судьба еще более 40 человек… Предварительно, субботний вражеский удар по жилому дому, разрушил 72 квартиры, изуродовал более 230. Пожарные до сих пор укрощают несколько очагов пожаров, которые занялись из-за атаки. Продолжается демонтаж разрушенных конструкций дома. Уже вывезено почти 3 500 тонн обломков", - написал Резниченко в Telegram.

Дополнение

Днем 14 января россия снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. Часть населенных пунктов в результате обстрела осталась без электричества.

В Днепре российская ракета попала в жилой дом. Продолжаются поисково-спасательные работы и демонтаж опасных конструктивных элементов.