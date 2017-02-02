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Російський "суд" у Криму продовжив термін ув’язнення фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Київ • УНН

 • 7104 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. В окупавному Криму російський "суд" задовольнив клопотання звинувачення і продовжив термін утримання під вартою на 2 місяці двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Арсену Джеппарову і Рефату Алімову. Про цеповідомив адвокат Едем Семедляєв, передає УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.

Російський "суд" у Криму продовжив термін ув’язнення фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

"Термін утримання їм продовжили на два місяці, а саме до 8 квітня 2017 року. В ході процесу вони перебували за гратами. Мною було заявлено клопотання для того, щоб їх вивели з клітки, посадили поруч зі мною, однак суддя відмовив", - сказав Е.Семедляєв.

За словами адвоката, захист має намір подавати апеляційну скаргу на цю постанову.

Раніше "Київський районний суд Сімферополя" продовжив термін арешту Джеппарова і Алімова на два місяці - до 8 лютого, Ісмайлову - до 11 березня 2017 року.

Жителів селища Краснокам'янка Рефата Алімова і Арсена Джеппарова затримали в квітні 2016 року за підозрою в зв'язках з "Хізб ут-Тахрір".

Нагадаємо, 3 листопада УНН повідомляв, що російська окупаційна влада Криму призначила шістьом кримським татарам, яких звинувачують в участі в ісламській організації “Хізб ут-Тахрір”, примусову психологічну експертизу.

Як повідомляв УНН, заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль заявила, що у Міністерстві закордонних справ сподіваються, що 15 грудня на Генасамблеї ООН буде підтримано резолюцію щодо засудження порушень прав кримських татар та визнання Росії окупантом.

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