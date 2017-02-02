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Financial Times

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Российский "суд" в Крыму продлил срок заключения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев • УНН

 • 7104 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. В окупавному Крыму российский "суд" удовлетворил ходатайство обвинения и продлил срок содержания под стражей на 2 месяца двум фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" Арсена Джеппарова и Рефату Алимову. Об этом УНН адвокат Эдем Семедляев, передает УНН со ссылкой на Крымскую правозащитную группу.

Российский "суд" в Крыму продлил срок заключения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

"Срок содержания им продлили на два месяца, а именно до 8 апреля 2017 года. В ходе процесса они находились за решеткой. Мною было заявлено ходатайство для того, чтобы их вывели из клетки, посадили рядом со мной, однако судья отказал", - сказал Е.Семедляев.

По словам адвоката, защита намерена подавать апелляционную жалобу на это постановление.

Ранее "Киевский районный суд Симферополя" продлил срок ареста Джеппарова и Алимова на два месяца - до 8 февраля, Исмаилову - до 11 марта 2017 года.

Жителей поселка Краснокаменка Рефата Алимова и Арсена Джеппарова задержали в апреле 2016 года по подозрению в связях с "Хизб ут-Тахрир".

Напомним, 3 ноября сообщал УННроссийская оккупационная власть Крыма назначила шестерым крымским татарам, которых обвиняют в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", принудительную психологическую экспертизу.

Как сообщал УНН, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что в Министерстве иностранных дел надеются, что 15 декабря на Генассамблее ООН будет поддержана резолюция об осуждении нарушений прав крымских татар и признании России оккупантом.

Украинские Национальные Новости

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