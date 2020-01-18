Російський співак Сєров хоче просити у ВР, щоб його пустили у Київ

Так, за словами Орлова, в колективі артиста готують звернення до українського парламенту з проханням дозволити йому приїхати до Києва.

“Орлов також додав, що документ хочуть оприлюднити в найближчі дні”, — пишуть у виданні.

Менеджер також стверджує, що вони хочуть “приїхати з чистим серцем, чистою совістю”.

“... Олександр Миколайович народився в Україні (в Миколаївській області — ред.) і у нього такий вік (68 років — ред.), що він хотів би відвідати рідних і близьких, побувати на могилі матері. Тут сталася така нагода, але чомусь його розцінюють як окупанта, нехорошу людину. Ми нічого поганого не робили, співаємо багато пісень українською мовою, в нашому колективі працюють люди з України”, - повідомив менеджер.

За словами Орлова, необхідність концертів Сєрова в Криму після анексії обумовлена ​​"особистими причинами“.

“Справа в тому, що Олександр Сєров проходив військову службу в армії на морфлоті в Севастополі. Надійшло запрошення від його товаришів по службі, які залишилися в Севастополі, на окупованій території. Вони вже у віці усі. У одного з друзів був ювілей, і він запросив Олександра Миколайовича виступити у Севастополі. Тому і концерт був там даний. У нас не було туру по Криму, як у інших виконавців. А концерт в Сімферополі був проведений, щоб окупити дорогу колективу, витрати на цю поїздку”, - заявив Орлов.

Піар-менеджер артиста також стверджує, що в команді Сєрова не знали, що потрібно перетинати адміністративну межу при в’їзді в Крим через Україну, і зараз вони визнають порушення.

“Ми, чесне слово, не знали, що потрібно перетинати межу через Україну. І ми, дійсно, винні в тому, що не так перетнули. Ми готові визнати це. Ми визнаємо позицію України, шкодуємо, що все так вийшло”, - сказав піар-менеджер.

Нагадаємо, що раніше компанія Taryan Group заявила про скасування виступу росіянки Ірини Хакамади, яка повинна була взяти участь в освітньому форумі DreamBIG.



